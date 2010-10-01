ELIJA SU CANDIDATO PARA ESTAS ELECCIONES

VECINO DE SIERRA DE LOS PADRES Y LA PEREGRINA, PERIÓDICO LA GACETA LE PERMITE REALIZAR UN SONDEO DE LAS PREFERENCIAS DE LAS ELECCIONES PARA DELEGADO QUE SE REALIZARÁN EL 10 DE JUNIO PRÓXIMO:
ELIJA SU CANDIDATO FAVORITO EN LA COLUMNA DE LA DERECHA Y LUEGO HAGA CLIC EN EL BOTÓN "VOTAR" A CONTINUACIÓN PODRÁ VER LOS RESULTADOS HASTA EL MOMENTO HACIENDO CLIC EN "MOSTRAR RESULTADOS"
SE PODRÁ VOTAR UNA SOLA VEZ POR MÁQUINA
(ACLARAMOS QUE ESTA ENCUESTA NO TIENE RIGOR CIENTÍFICO PERO PODRÁ ACERCARNOS UNA TENDENCIA DE LOS RESULTADOS DEL DOMINGO 10 DE JUNIO)