CONCENTRACIÓN DE VECINOS POR SEGURIDAD EN CONSTITUCIÓN Y TEJEDOR

AYER SÁBADO 1º DE OCTUBRE SE REALIZÓ UNA CONCENTRACIÓN DE VECINOS RECLAMANDO POR SEGURIDAD EN LA ESQUINA DE LAS AVENIDAS TEJEDOR Y CONSTITUCIÓN. LA MISMA FUE CONVOCADA POR ASOCIACIONES DE FOMENTO DE MAR DEL PLATA, Y LA DEFINIERON COMO "UNA CONCENTRACIÓN SÓLO DE VECINOS, NI DE GRUPOS, NI DE POLÍTICOS". RECLAMARON QUE A QUIENES CORRESPONDA "SE PONGAN A TRABAJAR POR LA SEGURIDAD". "LA INSEGURIDAD ES UN HECHO COMPLEJO DONDE HAY MUCHAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE TIENEN QUE JUNTAR PARA TRABAJAR EN COMÚN Y SOLUCIONAR ESTO" DIJERON LOS ORGANIZADORES.